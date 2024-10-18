Çankırı'da faciadan dönüldü... İki otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Çankırı'da faciadan dönüldü... İki otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı
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AA
Yayınlanma: 18.10.2024 - 11:15

S.G. (73) idaresindeki 18 LA 453 plakalı otomobil, H.Ö. (33) yönetimindeki 06 EKJ 705 plakalı otomobil ile Samsun-İstanbul kara yolu Kurtçimeni mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan E.G. (70), Ş.Ö, İ.Ö. (30), ve A.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılardan 4'üne olay yerinde ayakta tedavi uygulanırken, 2'si ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Etiketler: #Ambulans #Çankırı

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