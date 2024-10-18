Çankırı’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Çerkeş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücü kimlikleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan S.G. ve E.G., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çerkeş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza mahallinde incelemelerde bulunan ekipler, araçları çekici yardımıyla olay yerinden kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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