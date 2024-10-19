Çankırı'da iki kişi çapa makinesinden düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Çankırı’nın Yapraklı ilçesinde çapa makinesinden düşen bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Çankırı'da iki kişi çapa makinesinden düştü: 1 ölü, 1 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 19.10.2024 - 12:09

Yapraklı ilçesine bağlı Şeyhosman köyünde, İ.T. (26) ve M.A. (23) seyir halinde olan çapa makinesinden düşerek yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde İ.T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. M.A. ise ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.


Etiketler: #Ambulans #Çankırı

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