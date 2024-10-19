Çankırı'da iki kişi çapa makinesinden düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Çankırı’nın Yapraklı ilçesinde çapa makinesinden düşen bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.
Yapraklı ilçesine bağlı Şeyhosman köyünde, İ.T. (26) ve M.A. (23) seyir halinde olan çapa makinesinden düşerek yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde İ.T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. M.A. ise ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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