Çankırı’da binlerce sentetik ecza hapı ele geçirildi: 3 gözaltı
Çankırı’da jandarma ekipleri tarafından yapılan yol denetimi esnasında bir araçtan 8 bin 260 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Yaşanan olayın ardından düzenlenen operasyonda 3 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol denetimi sırasında, durdurulan bir araçtan 8 bin 260 adet sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Olay sonrası ekipler, 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 2 adet tabanca, 40 adet tabanca fişeği ve 3 adet cep telefonu ele geçirdi.
Olayla ilgili şüpheli 3 şahıs gözaltına alınırken, 5 şahıs hakkında ise ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak’ suçundan işlem yapıldı.
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