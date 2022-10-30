Çankırı'da CHP İlçe Başkanlığı binasına saldırı: 1 gözaltı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı binasına yanıcı madde atılarak saldırı gerçekleştirildi. Çankırı Valisi, farklı suçlardan sabıka kayıtları olan şüphelinin yakalandığını bildirdi.

AA
30 Ekim 2022 Pazar, 00:45
Çankırı'da CHP İlçe Başkanlığı binasına saldırı: 1 gözaltı
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CHP Çerkeş İlçe Başkanlığına yanıcı madde atıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler, yurttaşlar tarafından yangın tüpüyle kısa sürede söndürüldü.

VALİDEN AÇIKLAMA

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Çerkeş ilçemizde bir siyasi partinin ilçe başkanlığı binasına yanıcı madde atılmak suretiyle gerçekleştirilen saldırının farklı suçlardan sabıka kayıtları olan şüphelisi yakalanmış olup, adli süreç çok yönlü devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir” ifadesini kullandı.

ÜST KATTA ÖĞRENCİ YURDU BULUNUYORDU

Öte yandan aynı binanın üst katında öğrenci yurdu da bulunduğu öğrenildi. 


Çankırı Çerkeş CHP

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