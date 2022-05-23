Çankırı'da işçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var

Çankırı'da gerçekleşen kazada, fabrika işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

İHA
23 Mayıs 2022 Pazartesi, 18:00
Çankırı'da işçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var
Abone Ol google-news

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüs devrildi. Kazada çok sayıda işçinin yaralandığı öğrenildi. 

Edinilen bilgiye göre, Eldivan ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüs devrildi. Kazada çok sayıda işçi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. 


İşçi kaza

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler