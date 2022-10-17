Adana'da IŞİD operasyonu: 3 tutuklama
Adana'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 11 Ekim'de 5 kişinin yakalandığı terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon kapsamında aranan bir şüpheli daha gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan yabancı uyruklu 6 şüpheliden H.Z. (41) ve M.A.'nın (21) Suriye'de örgüt saflarında silahlı çatışmalara katıldıkları belirlendi. Zanlılardan M.S.H.'nin ise örgütün propaganda videolarında 'figüranlık' yaptığı tespit edildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Z, M.A. ve M.S.H. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer 3 zanlı sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.
Polis, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 11 Ekim'de terör örgütü IŞIİD'e yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 7 zanlıdan 5'ini yakalamıştı.
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