Çankırı'da orman yangını: İnceleme başlatıldı!
Ilgaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı.
Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Kırkpınar Yaylası mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple orman yangını çıktı.
İNCELEME BAŞLATILDI!
Kısa sürede büyüyen yangını gören köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bir sürede sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun süreli çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı.
İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangınla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
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