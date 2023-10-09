İzmir'de orman yangını çıktı

İzmir'in Bayındır ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin alevlere yönelik müdahalesi sürüyor.

AA
Yayınlanma: 09.10.2023 - 15:22
İzmir'de orman yangını çıktı
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Kızılcaova Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ile 5 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.


İzmir orman yangını

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