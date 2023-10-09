İzmir'de orman yangını çıktı
İzmir'in Bayındır ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin alevlere yönelik müdahalesi sürüyor.
Kızılcaova Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ile 5 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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