Çankırı'da pikap şarampole devrildi: 3 yaralı

Çankırı'da şarampole devrilen pikaptaki 3 kişi yaralandı.

Çankırı'da pikap şarampole devrildi: 3 yaralı
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AA
Yayınlanma: 08.11.2024 - 10:12

M.S. (29) idaresindeki 06 CZH 236 plakalı pikap, Kurşunlu-Bayramören kara yolu Dalkoz Doruk mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile A.A. (26) ve B.D. (25) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Kurşunlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Etiketler: #Çankırı #pikap #kaza

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