Çankırı'da 'sahte içki' operasyonu: 5 gözaltı

Yayınlanma: 16.02.2025 - 16:57

Güncelleme: 16.02.2025 - 16:57

Çankırı'da polisin düzenlediği sahte içki operasyonunda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içkiyle mücadele kapsamında, kent merkezi ve Eldivan ilçesindeki birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi, 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 50 litre sahte içki, 23 aroma kiti, 27 doluma hazır şişe, 50 kullanılmamış metal şişe kapağı, 2 maya kovası temizleme sıvısı, 1 şişe açma aparatı, 1 hava kilidi ve 1 aktarma çubuğu ele geçirildi.