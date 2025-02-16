İstanbul Zeytinburnu’nda depoya 'sahte içki' baskını: Litrelerce ele geçirildi...

Zeytinburnu’nda polis ekipleri bir depoda sahte içki baskını düzenledi. Yapılan aramalarda 155 şişe sahte içki, 190 litre etil alkol ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Zeytinburnu’nda depoya 'sahte içki' baskını: Litrelerce ele geçirildi...
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İHA
Yayınlanma: 16.02.2025 - 10:44

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi’nde yer alan bir depoda, sahte alkol depolandığı belirlenmesi üzerine ekipler harekete geçti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 15 Şubat günü depoya gerçekleştirilen operasyonda, G.Y. ile H.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Ekiplerce depoda yapılan arama çalışmalarında ise, çeşitli ebatlardaki şişelere doldurulmuş vaziyette 155 şişe sahte alkol ile mavi ve beyaz renkli bidonlar içerisinde toplamda 190 litre etil alkol ele geçirildi.

Öte yandan depoda yakalanıp gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #Sahte alkol #Sahte içki

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