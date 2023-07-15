Çankırı'da serinlemek için gölete giren çoban boğuldu!

Orta ilçesinde serinlemek için gölete giren Afgan uyruklu H.R. adlı çoban boğularak hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 15.07.2023 - 09:45
Çankırı'da serinlemek için gölete giren çoban boğuldu!
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Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kayıören Köyü yaylasında bulunan bir gölette boğulma vakası yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, bölgede çobanlık yapan Afgan uyruklu H.R. serinlemek için gölete girdi. H.R.'nin bir süre sonra gözden kaybolduğunu farkeden çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

AFAD arama kurtarma ekipleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri gölette arama çalışması başlattı. 

Ekiplerin çalışması sonucu cansız bedenine ulaşılan çoban göletten çıkarılarak Orta İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.


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