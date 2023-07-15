Çankırı'da serinlemek için gölete giren çoban boğuldu!
Orta ilçesinde serinlemek için gölete giren Afgan uyruklu H.R. adlı çoban boğularak hayatını kaybetti.
Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kayıören Köyü yaylasında bulunan bir gölette boğulma vakası yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, bölgede çobanlık yapan Afgan uyruklu H.R. serinlemek için gölete girdi. H.R.'nin bir süre sonra gözden kaybolduğunu farkeden çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AFAD arama kurtarma ekipleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri gölette arama çalışması başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucu cansız bedenine ulaşılan çoban göletten çıkarılarak Orta İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tunceli'de bulundu: Bölgede başka bir örneği yok
- Araçlarda yeni düzenleme yarın başlıyor
- Soylu’nun sağ kolu Çataklı'ya yeni görev!
- İstifa edeceğini açıkladı
- Sahil ve sokaklar boşaldı!
- Şeyh öldü, 'gavs' kavgası başladı
- Gümrükte yakalandı...
- MHP'den 'kız okulları' açıklaması
- Ayrılırken tozu duman katan 3 burç
- 9 üst düzey bürokrat görevden alındı