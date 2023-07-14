Serinlemek için çaya giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu!
Bursa Mustafakemalpaşa'da serinlemek için çaya giren 14 yaşındaki Kemal Durman boğularak hayatını kaybetti.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Üçüncü köprü mevkiinden serinlemek için Mustafakemalpaşa Çayı'na giren 14 yaşındaki Kemal Durman, bir süre çırpınıp, gözden kayboldu.
İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Çevredekiler tarafından 1 saat sonra bilinci kapalı olarak sudan çıkarılan Durman'a, sağlık ekipleri kalp masajı yaptı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Durman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Durman'ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
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