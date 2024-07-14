Çankırı'da tren, kamyona çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Yayınlanma: 14.07.2024 - 14:08

Güncelleme: 14.07.2024 - 14:08

Kaza, sabah saatlerinde Ankara-Çankırı karayolu üzerindeki Ballıca mevkisinde meydana geldi.

Karayoluna çıkmak isteyen Muharrem Uçar (50) idaresindeki 52 FN 402 plakalı kamyona, hemzemin geçitte yük treni çarptı. Trenin çarpması ile su tankı yüklü kamyon devrildi.

İhbarla olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada kamyon şoförü ile kamyonda bulunan B.K. (18) ve makinistler B.O. ile A.Y. yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyon şoförü Muharrem Uçar, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.