Kamyon, hafif ticari araca çarptı: 2'si ağır, 5 yaralı

Malatya'da, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyonun trafik ışıklarında bekleyen hafif ticari araca çarptığı kazada, 5 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 13.07.2024 - 17:55
Kamyon, hafif ticari araca çarptı: 2'si ağır, 5 yaralı
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Feci kaza, öğle saatlerinde, Darende ilçesi Aşağıulupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Barış K.'nin kontrolünü yitirdiği 44 BA 560 plakalı kamyon, Nasır Alan yönetimindeki trafik ışıklarında bekleyen 06 AY 1197 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Nasır Alan ile yanındaki Ömer Seyit A. (12), Hamşi A., Sümbül A. ve Besra A. ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde sevk edildi.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kamyon şoförü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 


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