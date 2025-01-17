Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı!

Yayınlanma: 17.01.2025 - 12:48

Güncelleme: 17.01.2025 - 12:48

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi girişinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta ve şüphelilerin ikametinde yapılan aramada; 1407 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyon kapsamında F.Ü., A.Ü. ve S.T. adlı zanlılar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ü. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.