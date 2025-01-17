İki ilde uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı!
Bitlis ve Batman'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı. Aramalarda; 28 gram metamfetamin, satışa hazır 4 parça halinde metamfetamin ile yine satışa hazır 14 parça halinde esrar maddesi ele geçirildi.
Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat timlerinin desteği ile uyuşturucu kaçakçılarına yönelik Batman ve Bitlis'te belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Eş zamanlı baskınlarda, Bitlis'in Tatvan ilçesi ile Batman'da 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda; 28 gram metamfetamin, satışa hazır 4 parça halinde metamfetamin ile yine satışa hazır 14 parça halinde esrar maddesi ele geçirildi.
İki şüpheli, emniyetteki işlemlerini ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Etiketler: #batman #bitlis #Operasyon #uyuşturucu
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