Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi yakalandı
Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Ev ve iş yerlerindeki aramada, 2 bin 93 sentetik ecza hap ile 13 kaçak saat ele geçirildi.
Ekipler tarafından 7 şüpheli gözaltına alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sancaktepe'de İmamoğlu'na provokasyon
- Ankara’da simide dev zam!
- Hakan Ural hakkında gözaltı iddiası: İlk açıklama geldi!
- '1991'i bilmemek suç değil...'
- İşte CHP'de konuşulan isimler...
- İzmir'de korkutan deprem!
- DEM Parti'den açıklama!
- CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı istifa etti!
- Kafeslere kapatılmış 50'yi aşkın ceset!
- CHP, 209 adayını daha açıkladı!