Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi yakalandı

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 27.01.2024 - 13:01
Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ev ve iş yerlerindeki aramada, 2 bin 93 sentetik ecza hap ile 13 kaçak saat ele geçirildi.

Ekipler tarafından 7 şüpheli gözaltına alındı.

 


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