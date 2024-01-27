Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi yakalandı

Yayınlanma: 27.01.2024 - 13:01

Güncelleme: 27.01.2024 - 13:05

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ev ve iş yerlerindeki aramada, 2 bin 93 sentetik ecza hap ile 13 kaçak saat ele geçirildi.

Ekipler tarafından 7 şüpheli gözaltına alındı.