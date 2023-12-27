Son dakika... Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.12.2023 - 16:11
Son dakika... Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 16.04'te meydana gelen depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.


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