Son dakika... Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 16.04'te meydana gelen depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 27, 2023
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Ilgaz (Çankırı)
Tarih:2023-12-27
Saat:16:04:12 TSİ
Enlem:41.07556 N
Boylam:33.82361 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/pIPDTmKm3l@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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