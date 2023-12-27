Malatya'daki 4.3'lük deprem sonrası Naci Görür'den açıklama: 'Stres yüklenmiş olabileceğini söylemiştik...'

Yayınlanma: 27.12.2023 - 11:43

Güncelleme: 27.12.2023 - 11:48

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.55'te, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntının derinliği 9.69 kilometre olarak kaydedildi.

Deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

BAKAN YERLİKAYA: EKİPLER SAHA TARAMALARI İÇİN YÖNLENDİRİLDİ

Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Yerlikaya paylaşımında "Malatya Doğanşehir'de 4,3 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir" dedi.

NACİ GÖRÜR'DEN İLK AÇIKLAMA

Son olarak Yer Biliimci, Prof. Dr. Naci Görür, Malatya Doğanşehir'de meydana gelen 4.3'lük deprem sonrası sosyal medyadan açıklama yaptı.

Depremi harita üzerinde gösteren Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, demin Beğre/Doğanşehir- Malatya’da 4,4 deprem oldu. Deprem tam Malatya fayının güney ucunda. Malatya fayının Maraş'ta 6 Şubat'ta olan büyük depremden dolayı belli ölçüde stres ile yüklenmiş olabileceğini söylemiştik. Depremin yeri itibariyle yüklendiğini anlıyoruz. Ayrıntıyı öğrenmek için çalışılması lazım. Sevgiyle."

Arkadaşlar, demin Beğre/Doğanşehir- Malatya’da ,4,4 deprem oldu. Deprem tam Malatya Fayının güney ucunda. Malatya Fayının Maraşta 6 Şubatta olan büyük depremden dolayı belli ölçüde stres ile yüklenmiş olabileceğini söylemiştik. Depremin yeri itibariyle yüklendiğini anlıyoruz.… pic.twitter.com/XeVXUKj16T — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) December 27, 2023

İkinci bir paylaşım daha yapan Görür, şu sözleri kullandı:

"Arkadaşlar, Boğaziçi, depremi Küçüklü-Doğanşehir ve 4,3 olarak revize etti. Pek değişen bir şey yok. Deprem Malatya, Doğanşehir ve Sürgü faylarının kesişim bölgesinde, sevgiyle."