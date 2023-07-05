Çankırı'daki Geri Gönderme Merkezi'nde yangın paniği! 9 göçmen dumandan etkilendi...

Yayınlanma: 05.07.2023 - 07:12

Güncelleme: 05.07.2023 - 07:14

Çankırı- Ankara karayolu Süleymanlı Köyü yakınlarında bulunan Çankırı Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde saat 22.00 sıralarında yangın çıktı.

'YANGINI GÖÇMENLER ÇIKARDI' İDDİASI

Merkezde sınır dışı edilmek üzere tutulan düzensiz göçmenler tarafından çıkarıldığı iddia edilen yangını fark eden görevliler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Merkezin yatakhane bölümünde çıkan yangına Çankırı Belediyesi İtfaiyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan müdahale sonucu alevler büyümeden söndürüldü.

9 GÖÇMEN DUMANDAN ETKİLENDİ

1206 kişinin bulunduğu Geri Gönderme Merkezinde çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen 9 düzensiz göçmen ayakta tedavi edildi.

FİRAR DURUMU YAŞANMADI

Yangın haberi üzerine Çankırı Valisi Abdullah Ayaz da Geri Gönderme Merkezi'ne gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Yangın nedeniyle güvenlik önlemlerinin artırıldığı merkezde herhangi bir firar durumunun yaşanmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.