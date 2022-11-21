CANLI: Gündemdeki can alıcı gelişmeler

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçmişte defalarca 'katil' ve 'darbeci' dediği Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi ile Katar’da bir araya gelmesi gündemdeki yerini koruyor. Ebru Birçak Edebali, canlı yayında gündem başlıklarını sizin için anlatıyor.

cumhuriyet.com.tr
21 Kasım 2022 Pazartesi, 10:41
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Türkiye seçim sürecine doğru hızla ilerlerken, gündem Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda gerçekleşen bir görüşmeyle bir anda değişti. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çok ağır sözlerle eleştirdiği Mısır lideri Abdülfettah es-Sisi ile bir araya geldi. 

Ebru Birçak Edebali, bugün yayınlanan gazeteleri okurken, gündemdeki can alıcı gelişmeleri Cumhuriyet okurları için anlatıyor.


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