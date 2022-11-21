CANLI: Gündemdeki can alıcı gelişmeler

21 Kasım 2022 Pazartesi, 10:41

Türkiye seçim sürecine doğru hızla ilerlerken, gündem Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda gerçekleşen bir görüşmeyle bir anda değişti. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çok ağır sözlerle eleştirdiği Mısır lideri Abdülfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Ebru Birçak Edebali, bugün yayınlanan gazeteleri okurken, gündemdeki can alıcı gelişmeleri Cumhuriyet okurları için anlatıyor.