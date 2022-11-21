BAE, Suudi Arabistan, şimdi de Sisi... Erdoğan'ın U dönüşleri gündemde

21 Kasım 2022 Pazartesi, 10:12

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Katar Emiri’nin daveti üzerine katıldığı 2022 FIFA Dünya Kupası açılış resepsiyonda diğer bazı liderlerin yanı sıra "asla bir araya gelmeyi kabul etmeyeceğini" beyan ettiği Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile de bir araya geldi.

AKP'li Cumhurbaşkanı'nın Katar'da Sisi'yle samimi şekilde tokalaştığına dair an da dün akşamdan beri başlıca gündem konusu oldu. Zira bu fotoğraf, Erdoğan'ın yıllarca "Rabia" adı verilen işaretle partisinin de sembolü haline getirdiği ve Türkiye'nin dış politikasına etkisiyle çokça eleştirilen Müslüman Kardeşler sevdasından dönüşünün de yeni bir halkası oldu.

'BU MİLLET ENAYİ DEĞİL' DEDİ, SARAY'DA AĞIRLADI

Erdoğan, daha önce Cemal Kaşıkçı cinayeti üzerinden Suudi Arabistan yönetimini ağır sözlerle hedef almıştı. Cinayetin ardından Riyad yönetiminine "Veliaht Prens dedi ki, ‘Cemal Kaşıkçı başkonsolosluktan çıktı’ Ya Cemal Kaşıkçı çocuk mu? Dışarıda nişanlısı var. Onu alıp ayrılmaz mıydı? Bunlar dünyayı enayi zannediyor. Bu millet enayi değil hesabı sormasını bilir. Daha bir çok şeyler çıkacak. Buradan çok şeyler çıkar. Artık insanlık bunlara tahammül edemez" diye seslenen Erdoğan, "İnsanları enayi, ahmak zannediyorlar. Kamuoyunu kandıracaklarını zannettiler. Ne oldu? Aradan bir iki gün geçti farklı açıklamalar yapmaya başladılar" ifadelerini kullanmıştı.

Kaşıkçı’nın Türkiye’de öldürülmesinin ardından açılan dava, Suudi Arabistan’a devredilmişti. Davanın Suudi Arabistan’a devredilmesine muhalefet tepki göstermişti.

Erdoğan olaydan 4 sene sonra Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı resmi törenle ağırladı. İki ülke arasında birçok anlaşma imzalandı.

'DARBE FİNANSÖRÜ' BAE'YLE 13 ANLAŞMA

Erdoğan'ın Ortadoğu ülkeleriyle ilişkilerinde son dönemde yaptığı U dönüşlerinin bir başka halkası da Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) oldu.

BAE, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Erdoğan, bakanlar ve AKP'nin önde gelen isimleri olayın finansörü olmakla itham ediliyordu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminden bir yıl sonra yaptığı açıklamada “BAE’nin darbecilere 3 milyar dolar para desteği sağladığını, darbe girişimini fonladığını” söylemişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise “BAE, zarar vermek amacıyla Türkiye karşıtı terör örgütlerini destekliyor. Doğru yer ve zamanda hesabını soracağız” demişti. Dahası, bu iddialar sözde de kalmamış ve Türk yargısını harekete geçirmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2020 yılı ağustos ayında BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın danışmanı Muhammed Dahlan hakkında “darbe girişimini finanse etmek” ve “uluslararası casusluk” suçlarından İnterpol’e ‘kırmızı bülten’ talebinde bulunmuştu.

Ancak geçen zamanla birlikte BAE'ye karşı bu "hasmane" politika da yerini birdenbire sıcak ilişkilere bıraktı. Erdoğan,15 Temmuz darbe girişiminin ardından "Körfez’de kimlerin buna sevindiğini, nasıl paralar harcandığını çok iyi biliyoruz" diyerek isim vermeden hedef aldığı ile BAE'ye 2021 yılında elini uzattı ve bu ülkeyle de 13 ayrı anlaşma imzalandı.

SIRA ESAD'DA

Erdoğan'ın sözkonusu dönüşlerinde bir sonraki sıranın ise Şam yönetimiyle olacağı konuşuluyor. AKP'nin en çok eleştirilen ve Türkiye'ye büyük zararlar verdiği parti içerisinde de teslim edilen Suriye politikası çerçevesinde, yıllar yılı başlıca düşman Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad olarak simgeleniyordu.

AKP'li Cumhurbaşkanı, Endonezya'daki G-20 Liderler Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, bu politikasından da vazgeçtiğinin sinyalini vermiş ve "Siyasette ebedi olarak dargınlık, kırgınlık, küslük olmaz. Haziran seçiminden sonra bir sil baştan yapabiliriz" şeklinde konuşmuştu.