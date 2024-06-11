Canlı yayında depreme yakalandı

Yayınlanma: 11.06.2024 - 00:38

Güncelleme: 11.06.2024 - 00:39

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3,6 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 23.15'te meydana gelen ve kent merkezinde paniğe neden olan depremin büyüklüğünü AFAD 3,6 derinliğini ise 7 km olarak açıkladı.

Kent genelinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı depremde bazı yurttaşlar panikle kendini sokağa attı.