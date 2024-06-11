Canlı yayında depreme yakalandı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3,6 şiddetinde deprem meydana geldi. O anlar ER TV kameralarına da anbean yansıdı. ER TV programcısı Fatih Avcı'nın canlı yayında depreme yakalandığı anlar saniye saniye kaydedildi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3,6 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 23.15'te meydana gelen ve kent merkezinde paniğe neden olan depremin büyüklüğünü AFAD 3,6 derinliğini ise 7 km olarak açıkladı.
Kent genelinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı depremde bazı yurttaşlar panikle kendini sokağa attı.
Canlı yayında depreme yakalandı— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) June 10, 2024
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