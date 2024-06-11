Canlı yayında depreme yakalandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3,6 şiddetinde deprem meydana geldi. O anlar ER TV kameralarına da anbean yansıdı. ER TV programcısı Fatih Avcı'nın canlı yayında depreme yakalandığı anlar saniye saniye kaydedildi.

İHA
Yayınlanma: 11.06.2024 - 00:38
Canlı yayında depreme yakalandı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3,6 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 23.15'te meydana gelen ve kent merkezinde paniğe neden olan depremin büyüklüğünü AFAD 3,6 derinliğini ise 7 km olarak açıkladı.

Kent genelinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı depremde bazı yurttaşlar panikle kendini sokağa attı.


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