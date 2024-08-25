Canlı yayında dönerciyi silahla vuran şahıs yakalandı

Şanlıurfa'da sosyal medyada canlı yayın yapan dönerciyi silahla vuran şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 25.08.2024 - 19:47
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Olay 23 Ağustos Cuma günü Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüpkent Mahallesi'nde yaşandı.

Dönerci ustası İsmail A., sosyal medyadan canlı yayın yaptığı esnada ateşli silahla yaralanması olayının aydınlatılması için Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yürütülen çalışma sonucunda, olay yerinden bir araçla geçerken pompalı tüfekle ateş açan şüpheli ve aracı kullanan kişi suç aleti silahla birlikte yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır" denildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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