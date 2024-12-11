Canlı yayında gergin anlar: Soli Özel ile tartışan İlber Ortaylı stüdyoyu terk etti!
TV100'de canlı yayınlanan "Okan Bayülgen ve İlber Ortaylı ile Muhabbet Kralı" programında Soli Özel ile İlber Ortaylı arasında gerginlik yaşandı. Ortaylı, canlı yayını terk etti.
'Okan Bayülgen ile Muhabbet Kralı' programında dün akşam gergin anlar yaşandı. Programın diğer konuğu Soli Özel arasında çıkan tartışmanın ardından İlber Ortaylı stüdyoyu terk etti.
TV100 ekranlarında yayınlanan Okan Bayülgen ile Muhabbet Kralı programında sinirler gerildi.
'Suriye ve Irak Devlet olamadı mı?' konusu üzerine tartışılan yayında İlber Ortaylı'ya, Soli Özel'in "Deniz hanım konuşsun, konuşuyordu sözünü kestiniz" demesi üzerine Ortaylı sinirlendi.
"HER ŞEYİN BİR HAYSİYETİ VARDIR"
Soli Özel'e tepki veren İlber hoca, "Bırakın bu konuşmayı böyle bir tartışma olmaz ben bırakıyorum. Her şeyin bir haysiyeti vardır. Geliyorsunuz tavrınızı koydunuz ortaya. Nereden geliyorsun talimat veriyormuşsun gibi oturuyorsun okuyorsun" diyerek yayını terk etti.
Okan Bayülgen, reklam arası verdikten sonra yayına İlber Ortaylı olmadan devam etti.
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