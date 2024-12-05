Canlı yayında rahatsızlanmıştı... Prof. Dr. İlber Ortaylı hastaneye kaldırıldı!
Prof. Dr. İlber Ortaylı, 2 gün önce Okan Bayülgen'in sunduğu canlı yayında rahatsızlanmıştı. Prof. Dr. Ortaylı'nın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçen günlerde katıldığı televizyon programında rahatsızlanmış ve "“başka bir zaman devam edelim” diyerek programdan ayrılmıştı. Prof Dr. Ortaylı'nın hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.
Ortaylı'nın son sağlık durumununa ilişkin açıklamalarda bulunan gazeteci Fatih Altaylı, ünlü tarihçinin şeker hastalığından kaynaklanan bazı rahatsızlıkları olduğunu ve bacağındaki yaranın mikrop kaptığını ve komplikasyonlara neden olduğunu söyledi.
"HASTANEDEN KAÇIYOR"
"Doktorlardan da rica ettik, biraz tutun diye çünkü kaçıyor hastaneden" diyen Altaylı, Ortaylı'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Etiketler: #ilber ortaylı #Canlı yayın
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