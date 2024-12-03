İlber Ortaylı canlı yayında rahatsızlandı

Yayınlanma: 03.12.2024 - 21:41

Güncelleme: 03.12.2024 - 21:43

Okan Bayülgen, Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın 'Muhabbet Kralı' programında korkutan anlar yaşandı.

Programda ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın rahatsızlanması üzerine bir ara verildi.

Okan Bayülgen o anlarda, "Hocam sizin tansiyonunuz yüksek ateşiniz çıkacak galiba, hastalanacaksınız. Hayranım bu profesyonelliğinize hangi yaşta olursak olalım sorumluluk duygusun bize bir kere daha aşılıyorsunuz. Stüdyodaki arkadaşlarımızla sizi evinizde dinlenmeniz için uğurlamak istiyoruz" dedi.