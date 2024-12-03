İlber Ortaylı canlı yayında rahatsızlandı
İlber Ortaylı, canlı yayında rahatsızlandı. Programa ara verilirken Ortaylı, “Başka bir zaman devam edelim” diyerek yayını bitirdi.
Okan Bayülgen, Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın 'Muhabbet Kralı' programında korkutan anlar yaşandı.
Programda ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın rahatsızlanması üzerine bir ara verildi.
Okan Bayülgen o anlarda, "Hocam sizin tansiyonunuz yüksek ateşiniz çıkacak galiba, hastalanacaksınız. Hayranım bu profesyonelliğinize hangi yaşta olursak olalım sorumluluk duygusun bize bir kere daha aşılıyorsunuz. Stüdyodaki arkadaşlarımızla sizi evinizde dinlenmeniz için uğurlamak istiyoruz" dedi.
Etiketler: #Prof. Dr. İlber Ortaylı #Canlı yayın
En Çok Okunan Haberler
-
- Köyüne dönmek isteyene 5 gebe düve verilecek
- Hasat için 1400 kilometre yol gittiler!
- Yatak odasında yakalandı: Kaçarken balkondan düşüp öldü
- Yer bildiren şirket ve esnafa vergi adımı
- Bakan Yerlikaya'dan 'kayyum' açıklaması
- Galatasaray'dan KAP bildirimi geldi!
- Biri hukuk devleti mi dedi?
- İstanbul'da AVM yangını: Çok sayıda itfaiye sevk edildi!
- 36 dakikada gözaltı!
- Geri dönen meyve sebze tartışma yarattı