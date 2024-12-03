İlber Ortaylı canlı yayında rahatsızlandı

İlber Ortaylı, canlı yayında rahatsızlandı. Programa ara verilirken Ortaylı, “Başka bir zaman devam edelim” diyerek yayını bitirdi.

İlber Ortaylı canlı yayında rahatsızlandı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.12.2024 - 21:41

Okan Bayülgen, Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın 'Muhabbet Kralı' programında korkutan anlar yaşandı.

Programda ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın rahatsızlanması üzerine bir ara verildi.

Okan Bayülgen o anlarda, "Hocam sizin tansiyonunuz yüksek ateşiniz çıkacak galiba, hastalanacaksınız. Hayranım bu profesyonelliğinize hangi yaşta olursak olalım sorumluluk duygusun bize bir kere daha aşılıyorsunuz. Stüdyodaki arkadaşlarımızla sizi evinizde dinlenmeniz için uğurlamak istiyoruz" dedi.


Etiketler: #Prof. Dr. İlber Ortaylı #Canlı yayın

İlgili Haberler

Aşkım Kapışmak çılgına döndü, İlber Ortaylı'ya fena yüklendi: 'Oturduğunuz yerden millete cahil deyin!'

Aşkım Kapışmak çılgına döndü, İlber Ortaylı'ya fena yüklendi: 'Oturduğunuz yerden millete cahil deyin!'
İlber Ortaylı vize ve sığınmacı meselelerinde açtı ağzını, yumdu gözünü!

İlber Ortaylı vize ve sığınmacı meselelerinde açtı ağzını, yumdu gözünü!
Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Antalya'ya turizm eleştirisi

Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Antalya'ya turizm eleştirisi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler