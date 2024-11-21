‘Nazım’ı Tanımak ve Anlamak’ söyleşilerinin bu ayki konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu

Yayınlanma: 21.11.2024 - 17:45

Güncelleme: 21.11.2024 - 17:45

‘Nzım’ı Tanımak ve Anlamak’ söyleşilerinin bu ayki konuğu tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde, Şişli Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı söyleşide Ortaylı, ‘Nazım Hikmet ve Tarih Bilinci’ başlıklı konuşmasında şairin sadece Türkiye’de değil dünyada da tarif motifini en çok kullanan, tarihten en çok yararlanan şair olduğunu vurguladı.

Şairin Türk dilinin müzikal yapısını, armonisini çok iyi kullandığını belirten Ortaylı, “Eğer Nazım Hikmet sağ olsaydı ve bugün gençlerin kullandığı Türkçeyi duysaydı çıldırırdı” ifadelerini kullandı.

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı ile Şişli Belediyesi iş birliğinde düzenlenen ‘Nazım’ı Tanımak ve Anlamak’ söyleşilerinin bu yılki ilk konuğu, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’ydı. Katılımın ücretsiz olduğu Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleşen söyleşi, yoğun ilgi gördü. Programa; Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Oral, 2’nci Başkan Özcan Arca, Genel Sekreter Turgay Fişekçi başta olmak üzere vakıf üyeleri, çok sayıda akademisyen ve öğrencilerin yanı sıra vatandaşlar da katıldı.





Programın açılış konuşmasını Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Oral yaptı. Oral, “Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, 1991 yılında, Nazım Hikmet’in kız kardeşi Samiye Yaltırım’ın isteği üzerine kuruldu. O gün bugündür tek bir amacımız var; Nazım Hikmet’in mirasını, genç kuşaklara aktarmak ve yaymak” dedi. Oral, vakfın etkinliklerini yıllardır her ay Nazım Hikmet üzerine uzman görüşlere yer verdiklerini vurguladı.

"O, MİLLETİN ŞAİRİ"

Nazım Hikmet’in günümüzde yeteri kadar incelenmediği ve ele alınmadığından rahatsızlık duyduğunu dile getiren Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Nazım’ı sevenler arasında sadece solcular yok, onu söyleyeyim. Hiç aklınıza gelmeyecek edebiyat tarihçileri de çok sever. Çünkü şiirinde ayrı bir hava vardır. Ayrı bir armoni vardır. Türk dilinin müzikal yapısını çok iyi kullanır ve bunları okutur. Eğer Nazım Hikmet sağ olsaydı ve bugün gençlerin kullandığı Türkçeyi duysaydı çıldırırdı. 1960’ların -70’lerin sonrasında ise Nazım Hikmet’i herkes daha çok benimsedi. Böyle insanlar sağın solun değil, milletin şairi olur” diye konuştu.

"GERÇEKTEN BİR ŞÖHRETİ VAR"

Nazım Hikmet’in dünyada kazandığı şöhrete değinen Prof. Dr. Ortaylı, “Rusya'ya adım attığı anda da zaten bütün eski dostları oradadır. Gerçekten bir şöhreti var. Rusya’da gördüklerini eleştirse bile, ona dokunamadılar. Dünyada böyle şöhreti olan insanları, hiçbir zaman kolay yiyemezler. Yani isimsiz değil. 1951'de Rusya’ya sığındı, 12 sene daha yaşadı. Bu arada dünyada da şöhret oldu. Eskiden bilindiğinden daha çok çünkü çok ülke dolaştı, çok davet edildi, çok çağrıldı” ifadelerini kullandı.

"TÜRK EDEBİYATINDA TARİH MOTİFİNİ EN ÇOK KULLANAN ŞAİRDİR"

İlber Ortaylı, şiirlerinde tarih motifini hem dünyada hem Türkiye’de en çok kullanan şairin Nazım Hikmet olduğunu söyleyerek, sinema ve dünya edebiyatından da örnekler verdi. Ortaylı, “Bizim Türk Edebiyatı'nda, tarih motifini en çok kullanan, tarihten en çok yararlanan şairdir. Yani hiçbir şair, mesela Yahya Kemal'in tarih motivasyonu yoktur, başka bir yüzeydir. Bir konu ele almaz, Nazım Hikmet ele alır. Ve bunu tarihi bir tez, tarihi kitap ya da monografi diye yazmıyor. Doğrudan doğruya şiir diye yazıyor, işte bu çok önemli, onun gibisi dünyada bile çok yok” dedi.

Söyleşi, Zeynep Oral ve Şişli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Taygun Demir tarafından Ortaylı’ya çiçek takdimiyle sona erdi.