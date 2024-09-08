Cansız bedeni 19 gün sonra bulundu: ‘Narin’ için protesto yürüyüşü yapılacak!
Diyarbakır’da cansız bedeni 19 gün sonra bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesi, bu akşam şehirde bir yürüyüş ile protesto edilecek.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın bugün cansız bedenine ulaşılmıştı.
Diyarbakır’da Narin Güran için protesto yürüyüşü yapılacak.
Diyarbakır’daki kadın kurumları öncülüğünde yapılacak yürüyüşe milletvekilleri, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) il ve ilçe örgütleri, belediye eş başkanlarının yanı sıra kentteki sivil toplum örgütü temsilcileri de katılacak.
Kitle saat 19.00’da DBP Diyarbakır İl binası önünde toplanarak Dağkapı Meydanı’na kadar yürüyerek, faillerin cezalandırılmasını talep edecek.
Etiketler: #diyarbakır #Narin Güran #yürüyüş
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