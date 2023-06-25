Cansız bedeni sulama kanalında bulunan kadının kimliği belirlendi: Eşi ve üvey oğlu gözaltında

Yayınlanma: 25.06.2023 - 13:50

Güncelleme: 25.06.2023 - 13:50

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Laleli Mahallesi'ndeki sulama kanalında meydana geldi Çevredekiler, kanalda bir kadının hareketsiz halde olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince, suyun az olması nedeniyle tabanı balçığa dönüşen kanaldan çıkarılan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis, yaptığı araştırmada kadının Şengül Keleş olduğunu belirledi. Keleş'in, 6 ay önce kızıyla birlikte bir ev kiralayıp, ayrı yaşamaya başladığı tespit edildi. Keleş'in boşanma aşamasındaki eşi Y. K. ve üvey oğlu Ö.K., şüphe üzerine gözaltına alındı. Keleş'in ölüm nedeni de otopsi sonucu belirlenecek.