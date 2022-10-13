Çantasından telefonunu aldı diye 14 yaşındaki oğlunu bıçakladı

Karaman'da, Afganistan uyruklu Sheyeste Nazari, çantasından cep telefonunu alan 14 yaşındaki oğlu Amir Ali Nazari'yi bacağından bıçaklayarak yaraladı.

DHA
13 Ekim 2022 Perşembe, 13:42
Çantasından telefonunu aldı diye 14 yaşındaki oğlunu bıçakladı
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Karaman'da saat 11.00 sıralarında Külhan Mahallesi Kültür Sokak'ta apartman dairesinde Afgan Amir Ali Nazari, annesi Sheyeste Nazari'nin çantasından cep telefonunu aldı.

Anne Nazari ise oğluna kızıp, sol bacağından bıçaklayarak yaraladı.

Evdeki aile fertlerinin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri geldi. Kanlar içinde kalan Amir Ali Nazari, sağlık görevlilerince ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sheyeste Nazari ise polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. 



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