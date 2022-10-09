Oğlunu öldüren baba: 'Para isteyince vurdum'

09 Ekim 2022 Pazar, 09:14

İzmir Çobançeşme Mahallesi'nde nşaat işi ile uğraşan Yusuf Canikli, kahvaltı sofrasında inşaat ustası oğlu Kenan Sinan Canikli ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Evdeki tabancayı alan Yusuf Canikli, oğluna doğrultup ateşledi. Göğsüne isabet eden kurşunla yaralanan Kenan Sinan Canikli hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan baba Canikli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Yusuf Canikli ifadesinde oğlunun uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu belirterek, "Sürekli benden para istiyordu. Para vermediği zamanlarda da sık sık kavga ediyorduk. Olay günü yine aynı nedenle tartıştık. Bunaldım, vurdum" dediği öğrenildi.