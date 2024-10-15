Çarpışan otomobiller alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde çarpışıp alev alan otomobillerin sürücülerinden Musa Şen (25) hayatını kaybetti, Ramazan G. (19) ise yaralandı.

Çarpışan otomobiller alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 15.10.2024 - 12:15

Feci kaza, sabah saatlerinde Çaycuma ilçesi Kayıkçılar yol ayrımında meydana geldi.

Ramazan G. idaresindeki 14 GD 651 plakalı otomobil, Musa Şen yönetimindeki 14 EV 416 plakalı otomobile sol arkadan çarptı. Otomobiller alev alırken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilleri söndürdü.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Sağlık ekibi otomobilinde sıkışan Musa Şen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan diğer sürücü Ramazan G. ise ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şen’in cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Etiketler: #zonguldak

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