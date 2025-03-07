Çarşaf giyip kılık değişirdi, ablasının evinden 1 milyon TL'lik ziynet eşyalarını çaldı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde Behiye Ebru İ., tanınmamak için çarşaf giyerek ablasının evine girdi, ayakkabılıktaki yedek anahtarla içeri girip 1 milyon liralık ziynet eşyasını çaldı. 50 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, şüpheliyi tespit ederek yakaladı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde alışverişe gitmek için evinden ayrılan Handan D., geri döndüğünde yatak odasında sakladığı 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarının yerinde olmadığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, çevredeki 50 güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelinin Handan D.’nin kardeşi Behiye Ebru İ. olduğunu tespit etti. Görüntülerde, şüphelinin İnegöl Devlet Hastanesi’ndeki mescitte çarşaf giyerek kılık değiştirdiği, ardından otobüsle ablasının evine gittiği belirlendi. Ayakkabılıktaki yedek anahtarı alarak içeri giren şüpheli, ziynet eşyalarını çaldıktan sonra yine mescide giderek kıyafet değiştirip evine döndü.
Polis tarafından evinde yakalanan Behiye Ebru İ., suçunu itiraf ederek ziynet eşyalarını sakladığı yeri gösterdi. Çalınan altınlar sahibine teslim edilirken, şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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