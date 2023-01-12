Çatalca'da çiftlik yangını!

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 09:30

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 10:25

İstanbul Çatalca Nakkaş Mahallesi'nde bir çiftliğin talaş deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek samanlığa sıçrayan yangını söndürmek üzere 4 ilçeden itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangında çiftlikte bulunan 7 büyükbaş hayvan öldü, 8 büyükbaş hayvan kurtarıldı.

Samanlık bölümündeki kamyon kullanılamaz hale geldi.

Kontrol altına alınan yangında itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor.