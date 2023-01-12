Çatalca'da çiftlik yangını!
İstanbul Çatalca'da bir çiftlikte yangın çıktı. Çıkan yangında 7 büyükbaş hayvan öldü.
İstanbul Çatalca Nakkaş Mahallesi'nde bir çiftliğin talaş deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyerek samanlığa sıçrayan yangını söndürmek üzere 4 ilçeden itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yangında çiftlikte bulunan 7 büyükbaş hayvan öldü, 8 büyükbaş hayvan kurtarıldı.
Samanlık bölümündeki kamyon kullanılamaz hale geldi.
Kontrol altına alınan yangında itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
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