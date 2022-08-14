Çatalca'da tarlada erkek cesedi bulundu

İstanbul Çatalca’da ayçiçeği tarlasının yanındaki ağaçların altında ceset bulundu. Cesedin yanından bir kimlik çıkmadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

AA
14 Ağustos 2022 Pazar, 15:19
Çatalca'da tarlada erkek cesedi bulundu
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Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi’nde saat 11.00 sıralarında ayçiçeği tarlasına giden bir kişi,  ağaçların altında hareketsiz yatan kişiyi gördü. Durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Polis, güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin erkeğe ait olduğu tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri cesedin yanında bulunan park halindeki otomobilin geçiş güzergahlarını tespit etmek için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Cesedi görerek durumu polise bildiren kişi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İncelemelerin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 


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