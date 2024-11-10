Seks işçisi cinayetini çözmek için hologram kullanıldı

Yayınlanma: 10.11.2024 - 15:08

Güncelleme: 10.11.2024 - 15:08

Macaristan doğumlu “Betty” olarak bilinen Bernadett Szabo, 18 yaşındayken Amsterdam'a gitti. Amsterdam'ın De Wallen bölgesinde yer alan Red Light bölgesindeki kırmızı ışık (Red Light) alanında seks işçisi olarak para kazanmaya başladı. Hamile kaldıktan sonra çalışmaya devam eden Szabo, koruyucu bir ailenin yanına yerleştirilen bir erkek çocuğa sahipti.

19 Şubat 2009 gecesi, iki seks işçisi arkadaşı onu Oudezijds Achterburgwal'daki çalışma odasında görmediklerini ve genellikle çaldığı müziği duymadıklarını fark etti. Gece saat 1'de Szabo'yu kontrol ettiklerinde, odasında onlarca kez bıçaklanmış halde ölü buldular. Szabo'nun 19 yaşında öldüğü bildirildi.

Yaklaşık 15 yıl sonra polis, davayı çözmek için son bir girişimde bulunmak üzere teknolojiyi ve büyük bir tanıtım kampanyasını kullanıyor. Korte Stormsteeg ve Oudezijds Achterburgwal'ın köşesindeki bir ev, tamamen Szabo cinayetine adanmış durumda; pencerelerde büyük çıkartmalar, televizyon ekranlarında olay yeri, bir belgesel ve Szabo'nun hayattayken çekilmiş son görüntüleri yer alıyor.

Ancak kampanyanın en dikkat çekici unsuru, Szabo'nun gerçek boyutlardaki hologramının bir taburenin üzerinde oturarak yoldan geçenlerle iletişim kurmaya çalışması ve onlardan yardım istemesi. 3D görselleştirme teknolojisi kullanılarak oluşturulan hologram, Szabo'nun karnını ve göğsünü kaplayan büyük ve unutulmaz ejderha dövmesini de gösteriyor.

“ADALETİ SAĞLAMAK AMACIYLA...”

Amsterdam aranan ve kayıp şahıslar ekibinin koordinatörü Benjamin van Gogh, “İlk defa böyle bir şey yapıyoruz ve dürüst olmak gerekirse biraz gerginiz. Betty'nin, ailesinin, arkadaşlarının ve davanın hakkını vermek istiyoruz. Bu nedenle kampanya için bir hologram kullanmaya karar vermeden önce, bunu yapıp yapmamamız ve nasıl kurgulamamız gerektiği konusunda hem polis içindeki hem de dışındaki farklı taraflarla beyin fırtınası yaptık. Bunu onurlu bir şekilde ve katilini ya da katillerini bularak Betty için bir tür adalet sağlamak amacıyla yapmaya kararlıyız” diye konuştu.

Polisin her zaman kurbanın yüzünü göstermeye çalıştığını ve bu sayede kamuoyunun ilgisini çekmeyi amaçladığını belirtenvan Gogh, “Hologram da bunu bir adım öteye taşımanın bir yolu” dedi.

Dedektifler, hologramın ve 30 bin euroluk katilleri bulma ödülünün, yerel halktan olmayabilecek yeni tanıkların ortaya çıkmasına yardımcı olacağını umuyor.

Faili meçhul dava ekibinden Anne Dreijer-Heemskerk, şunları söyledi:

“Betty Amsterdam'ın, hatta belki de Hollanda'nın en işlek bölgelerinden birinde öldürüldü. O sırada olağandışı bir şey gören ya da duyan insanların olmaması gerçekten neredeyse imkansız. Ya da birilerinin olayla ilgili konuştuğunu duymuş olmaları, ki bunun Amsterdam'da olması bile gerekmiyor, çünkü ne de olsa kırmızı ışık bölgesi dünyanın her yerinden ziyaretçi alıyor. Daha önce korkmuş ya da başka nedenlerle sessiz kalmış tanıkların şimdi ortaya çıkma cesaretini göstermelerini umuyoruz.”