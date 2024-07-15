Çatı yangını yurttaşı sokağa döktü
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde izolasyon çalışması neticesinde 2 bina çatısında çıkan yangın korkuya sebep oldu. Vatandaşlar sokağa dökülürken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Zekeriya Sokak’ta bulunan binanın çatısından meydana geldi. İddiaya göre, izolasyon çalışmaları sırasında çıkan yangın kısa sürede yan binadaki çatıya da sıçradı. Alevlere kendi çabaları ile müdahale eden çalışanlar başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bina sakinleri ise yangın sebebiyle sokağa dökülerek korku dolu anlar yaşadı. İtfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde yangın söndürülürken olayda yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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