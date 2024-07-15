Dairede çıkan yangın kayıt dışı kiralamayı ortaya çıkardı

Yayınlanma: 15.07.2024 - 14:06

Güncelleme: 15.07.2024 - 14:06

Olay, Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi 470 Sokak üçerinde bulunan bir ikamette meydana geldi.

3 katlı apartmanın giriş katında yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler kısa yaptığı incelemede dairenin elektrik panosunda yangın çıktığını tespit etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen ve duman tahliyesi yapılan dairenin kayıt dışı olarak günlük kiraya verildiği öğrenildi. Bunun üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.