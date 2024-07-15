Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.

İHA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 16:09
Çanakkale'de orman yangını
Abone Ol google-news

Bayramiç ilçesinde, Bayramiç Barajı yakınlarındaki Saraycık köyü yakınlarında orman yangını başladı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı.


çanakkale haberleri orman yangını haberleri

İlgili Haberler

Soma’da orman yangını!

Soma’da orman yangını!
İzmir'de orman yangını!

İzmir'de orman yangını!
Antalya'da orman yangını: 7 dekarlık alan zarar gördü

Antalya'da orman yangını: 7 dekarlık alan zarar gördü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler