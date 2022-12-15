Çatıda kaynak yaparken akıma kapılan işçi yaşamını yitirdi

15 Aralık 2022 Perşembe, 13:44

Hatay’ın Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde bir fabrikada kaynak yapmak için çatıya çıkan Cüneyt Kambur (24), çalıştığı esnada elektrik akımına kapıldı.

Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kaynakçının hayatını kaybettiği belirlendi.

Cüneyt Kambur'un cenazesi, yapılan otopsinin ardından Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi.



