Çatıda kaynak yaparken akıma kapılan işçi yaşamını yitirdi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde çatıda kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

İHA
15 Aralık 2022 Perşembe, 13:44
Çatıda kaynak yaparken akıma kapılan işçi yaşamını yitirdi
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Hatay’ın Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde bir fabrikada kaynak yapmak için çatıya çıkan Cüneyt Kambur (24), çalıştığı esnada elektrik akımına kapıldı.

Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kaynakçının hayatını kaybettiği belirlendi.

Cüneyt Kambur'un cenazesi, yapılan otopsinin ardından Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi. 



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