Çatıdan düşen seramik ustası hayatını kaybetti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, iddiaya göre iş güvenliği tedbirlerinin alınmadığı 4 katlı bir apartmanın inşaatında çalıştığı sırada dengesini kaybederek aşağıya düşen seramik ustası Abdullah Bişki (52) hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 12:45
Çatıdan düşen seramik ustası hayatını kaybetti
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Kuşadası ilçesi İkiçeşmelik Mahallesi’nde saat 10.00 sıralarında, 4 katlı bir inşaatın 3’üncü katına çıkan seramik ustası Abdullah Bişki, bir anda dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Beton zemine çakılan Bişki’nin, yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Abdullah Bişki’nin cesedi otopsi yapılması için İzmir Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

Polis, iş güvenliği tedbirlerinin alınmadığı ve uyarıcı levhaların bulunmadığı inşaatta gerçekleşen olayla ilgili soruşturma başlattı.


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