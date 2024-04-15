Çatıdan düştü... Hayatını kaybetti!

Sinop'ta çatıdan düşen bir yurttaş hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 15.04.2024 - 13:04
Çatıdan düştü... Hayatını kaybetti!
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Olay, saat 11.00 sıralarında Camikebir Mahallesi Fışkıran Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, elektrikçi olduğu öğrenilen İbrahim Kol (46) televizyon kablosu çekmek için çıktığı 5 katlı apartmanın çatısından beton zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği İbrahim Kol’un olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı.

İbrahim Kol’un cansız bedeni sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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