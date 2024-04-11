Şiddet iklimi yayılıyor: Yurt genelinde bir haftada en az 17 silahlı çatışma
Hukukçu Şenal Sarıhan, vaka sayılarındaki artışın yasaların eksikliğinden değil, yeterince uygulanmamasından kaynaklandığına vurgu yaptı.
Türkiye’de şiddet her geçen gün artıyor. Bir haftada en az 17 silahlı şiddet olayı medyaya yansıdı. Bu olaylarda onlarca kişi yaralandı. Samsun’un Bafra ilçesinde boşanma davası açtığı eşi İsmail Yılmaz’ın silahlı saldırısına uğrayan Yıldız Yılmaz yaşamını yitirdi.
Çorum’da bir cezaevi firarisi, iddialara göre eşini öldürmek için geldiği evde polis ekiplerini görünce kendini vurdu. İstanbul Kâğıthane’de husumetli iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı çatışmada iki kişi öldü, biri ağır iki kişi yaralandı. Sakarya’nın Hendek ilçesinde ise babasını ve üvey annesini silahla öldüren kişi, omzundan vurduğu kardeşi tarafından kesici aletle yaralanması sonucu yaşamını yitirdi.
Cumhuriyet artan şiddet olaylarına ilişkin avukat Şenal Sarıhan ile konuştu. Avukat Sarıhan, şiddet olaylarının artmasının yasaların eksikliğinden değil, yeterince uygulanmamasından kaynaklandığına vurgu yaptı. Sarıhan, “Mesela, herhangi bir cezai soruşturma açılmış kişinin bütün bu eylemle ilgili genel tutumu göz önüne alınır ve ceza verilirken iyi hal indirimi gibi uygulamalardan yararlandırılabilir. Ancak bunun uygulamada bu biçimde yürümediği kanaatindeyim. Hakkaniyete uygun bir şekilde bu iki durumun hukuk mercileri tarafından yeterince değerlendirilmediğini düşünüyorum. Bu eksiklik bazkı kişilere bir cesaret veriyor. Cezasızlık gündeme gelmiş oluyor” dedi.
Sarıhan
sözlerini şu şekilde noktaladı:
"SİYASETİN DİLİ"
“İnsana saygı, insan hakları,
temel haklar, insanların temel
hakları bunlar gözetilmiyor.
Yöneticilerin de, iktidarda
olanların da siyasetçilerin
de diline baktığımızda
aynı şiddeti görüyoruz.
Şiddet her zaman
silahın ele alınarak
gerçekleştirilmesi
anlamına gelmiyor.
Bireyler birbirlerine
karşı saygılı olmayan
dil kullanıyorlar. Bu dil
siyasetçilerin diline de
yansıyor. Toplum genel olarak
şiddeti olağan olarak
kabul ediyor. O olağanlık
içinde de böyle bir uygulama
gündeme geliyor.”
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