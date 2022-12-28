Çavuşoğlu Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

AA
28 Aralık 2022 Çarşamba, 23:51
Çavuşoğlu Guterres ile görüştü
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Afganistan'daki son durum, tahıl anlaşması başta olmak üzere Ukrayna'daki gelişmeler, Suriye'ye sınır ötesi insani yardımlar ve Türkiye'nin öncülüğünde BM Genel Kurulu'nda kabul edilen "Sıfır Atık" kararı ele alındı.


Antonio Guterres Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mevlüt Çavuşoğlu

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