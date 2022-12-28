Çavuşoğlu Guterres ile görüştü

28 Aralık 2022 Çarşamba, 23:51

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Afganistan'daki son durum, tahıl anlaşması başta olmak üzere Ukrayna'daki gelişmeler, Suriye'ye sınır ötesi insani yardımlar ve Türkiye'nin öncülüğünde BM Genel Kurulu'nda kabul edilen "Sıfır Atık" kararı ele alındı.