Çavuşoğlu: 'Kıbrıs Türkü'nü korumak için daha fazla güç ve silah göndereceğiz'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türkü'nü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz ve silah olarak da ne ihtiyacı varsa onları da karşılayacağız" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pamukkale Üniversitesi Gençlik Buluşması'nda "İlk Ders: Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası" programı kapsamında konuştu.
İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:
"Karşımıza dünya da dikilse Kıbrıs’ta, Ege’de Doğu Akdeniz’de hakkımızı, hukukumuzu korumaya devam edeceğiz. Ve bu konuda da kararlıyız.
ABD, Rum Kesimi‘ne yönelik silah ambargosunu kaldırdı. Neymiş, ‘Kara para aklama konusunda iş birliği yapmış’ ve bunu ödüllendirmek için bu uygulama yapılmış. Silah dışında başka verecek bir şeyiniz yok mu? Para verin. İhtiyaçları da var. Bu silahı kime karşı vereceksiniz? Biz de ne yapacağız; Kıbrıs Türkü'nü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz ve silah olarak da ne ihtiyacı varsa onları da karşılayacağız."
Video Haberler
- Ankara’da yoğun sis etkili oldu
- Balık Çalarken Görüntülenen Leyleğin, Kedilerle Mücadele
- 'Kum zambakları' görsel şölen sunuyor
- Lice’de milyonluk ‘Pomeranian’ çiftliği kurdu
- Motosikletin yaninda köpeği koşturan şüpheliye ceza
- Bahçeli ile Soylu arasında neler oluyor?
- Gezici Kütüphane, Köy Okulunda Öğrencilerle Buluştu
- Yerli Flamingolarının Sayısı Her Geçen Gün Artıyor
- Asi Nehri'nde su sümbülü istilası
- Erdemli'de limon hasadı başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü şarkıcı banyoda ölü bulundu
- Katilin avukatından 'şüphe' açıklaması
- Fatih Terim belgeseline ibret olsun!
- Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli sağanak yağış geliyor
- Nedim Şener hakkında bomba iddia...
- Öngörüm: Onay çıkacak... Üç ay içinde
- Dünya diken üstünde! Putin...
- Gazetelerden öğrendi, 'Ya bu ne' dedi
- HDP'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili açıklama
- Alkole dev zam!