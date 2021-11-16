Çavuşoğlu, Tahran ziyaretinde İran’a yaptırımlara karşı olunduğu mesajını yineledi

16 Kasım 2021 Salı, 04:00

Gözler Afganistan, Suriye ve Irak’taki gelişmelerdeyken dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran’ın başkenti Tahran’ı ziyaret etti. Afganistan’dan İran’a ve oradan Türkiye’ye göç akını kaygılarının sürdüğü bir dönemde yapılan ziyarette, Suriye’de farklı cephelere destek veren, yer yer gerilim tonunun yükseldiği Ankara-Tahran hattından karşılıklı işbirliğini geliştirme hedefi mesajı geldi. Çavuşoğlu, ilk olarak İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ardından Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü. İki ülke dışişleri bakanları liderliğindeki heyetlerin temaslarının ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

‘YOL HARİTASI’ ÇALIŞMASI

Ziyareti sırasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 7. Toplantısı’nın hazırlıklarını gözden geçirdiklerini aktaran Çavuşoğlu, “İran’ın teklifi üzerine uzun vadeli kapsamlı bir işbirliği için yol haritası belirlemek üzere heyetlerimiz çalışacak. Yetiştirebilirsek bu zirve marjında bunları imzalamak istiyoruz” ifadesini kullandı. Toplantının bu yıl içinde yapılmasının arzu edildiğini aktardı. Görüşmede terör, göç, insan kaçakçılığı gibi güvenlik konularını da ele aldıklarını ve bu konudaki dayanışmayı artırmak istediklerini kaydetti.

İkili ticaret hacminin yeni tip koronavirüs sürecinde düştüğünü ancak bu yıl, geçen yıla göre yüzde 71 artışın sevindirici olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, yine de bunun hedeflerinin çok altında olduğuna değindi. Çavuşoğlu’nun gündeminde Viyana’da ay sonu başlayacak Tahran ile uluslararası toplum arasındaki nükleer müzakereler de vardı. ABD’nin Trump döneminde çekildiği nükleer anlaşmaya atıfla Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın yeniden işler hale gelmesi için tüm tarafların gerekli adımları atması gerektiğini kaydeden Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı: “İran’a yönelik tek taraflı yaptırımların da kalkması gerekiyor. Viyana’da görüşmelerin tekrar başlayacak olmasından da mutluluk duyduğumuzu vurgulamak isterim. Olumlu neticelenmesi sadece ekonomik ilişkilerimiz bakımından değil bölgenin istikrarı bakımından da önemli olacaktır.”

İRAN SONRASI LÜBNAN

Çavuşoğlu, bölgede önemli gelişmeler olduğuna, bu çerçevede diyalog ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı. Afganistan’ın bu konulardan biri olduğunu belirterek “Suriye’de siyasi çözüm için çalışmaya devam etmemiz lazım. Irak, ikimizin de komşusu. Körfez’de gelişmeler var. Yemen’deki problem devam ediyor. Güney Kafkasya’nın istikrarı için başta 3+3 formatı olmak üzere bu konularda İran’la yakın çalışma arzusu içindeyiz” diye konuştu.

“Suriye’de Astana formatında işbirliğimizi sürdüreceğiz. Önümüzdeki süreçte hem liderler hem de dışişleri bakanları düzeyinde toplantı gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz” ifadesini kullandı.

AA’nın haberine göre Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve Türkiye arasındaki transit yola ilişkin bir soru üzerine, “Türkiye olarak bölgemizde ticareti artıracak ve ülkeler arasındaki bağlantıları güçlendirecek her türlü projenin içinde oluyoruz, destekliyoruz” dedi.???????İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da iki ülke arasında uzun vadeli işbirliği için yol haritası hazırlanması konusunda anlaştıklarını söyledi. Bu konuda diplomatik müzakerelerin başlatılacağını kaydederek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tahran’a yapacağı ziyarette bunu sonuca ulaştıracaklarını belirtti. İki ülkenin ilişkilerinin tarihi ve dostane olduğunu söyleyerek “Ticari, ekonomik, enerji, sınır ve konsolosluk alanında işbirliğine vurgu yaptık” ifadelerini kullandı. “Birçok bölgesel meselede görüş birliği içindeyiz. Bölgesel ve uluslararası konularda faydalı görüşme yaptık. Afganistan konusuna da yoğunlaşıyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Çavuşoğlu, İran’ın ardından bugün Lübnan’ı ziyaret edecek. Tahran’da basın toplantısında ziyarete ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, ülkede yeni hükümetin kurulduğunu hatırlatarak “Yaklaşık iki ay önce bu ziyaretin kararını almıştık” yanıtını verdi.