Çay bahçesinde oynayan çocuğa yorgun mermi isabet etti

Denizli’de ailesiyle birlikte gittiği çay bahçesinde oyun oynarken bacağına yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralanan 9 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, mermiyi ateşleyen kişinin bulunması için çalışma başlattı.

İHA
Yayınlanma: 25.07.2023 - 07:02
Çay bahçesinde oynayan çocuğa yorgun mermi isabet etti
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Denizli'nin Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan çay bahçesinde oturan ailesinin az ilerisinde oyun oynayan 9 yaşındaki kız çocuğu, bir anda yükselen silah sesinin ardından yere düştü.

Çay bahçesinde oluşan paniğin ardından büyük korku yaşayan aile, çocuklarının bacağından yaralandığını gördü. Aile, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan çocuğa yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bacağına yorgun mermi isabet eden çocuğun ameliyata alındığı, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, incelemeler sırasında çevrede bulunan görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliği ve ateşlemenin nasıl gerçekleştiği henüz belirlenemedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Denizli yorgun mermi

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